UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Ghella

(Teleborsa) -sostiene i piani di sviluppo di, storica azienda romana di primaria importanza sia Italia che all'estero nel mondo delle costruzioni. La banca ha finalizzato un intervento di supporto finanziario, basato sullo sviluppo sostenibile, da. Si tratta di una sostegno del piano di investimenti previsto per il 2022 e legato al raggiungimento di uno specifico target di miglioramento ESG prefissato alla stipula del finanziamento. L'operazione – fa sapere Unicredit in una nota – è vincolata a una riduzione quantificata di emissioni di CO2 che Ghella si e` impegnata a ottenere entro il 2025, in corrispondenza della pubblicazione del Bilancio di sostenibilità aziendale.Ghella, fondata nel 1894, specializzata in scavi in sotterraneo, è attiva nella realizzazione di opere infrastrutturali quali metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche."Sostenibilità è da sempre parola chiave della nostra Missione aziendale – dichiara–. Negli ultimi anni ha superato il concetto di semplice responsabilità civile per divenire un fattore fondamentale per chi fa impresa. La sostenibilità oggi offre anche un vantaggio finanziario per le imprese più sane, in grado di pianificare la riduzione del proprio impatto ambientale. UniCredit è da sempre nostro partner di riferimento per iniziative e progetti sempre più ambiziosi"."La sostenibilità sta diventando sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese – dichiara– e il nostro Gruppo ne ha fatto un elemento chiave del nuovo piano strategico. Con questa operazione non solo confermiamo il nostro impegno per il supporto ai piani di crescita delle aziende del territorio ma lo facciamo con una soluzione di finanza in base alla quale l'impresa si impegna a raggiungere un determinato target ESG. Supportare la transizione verso un'economia sostenibile è parte del nostro modo di fare banca con l'obiettivo di fornire alle comunità le leve per progredire e contribuire alla costruzione di una società più equa ed inclusiva per tutti".