Brillante il listino americano con allentamento tensioni geopolitiche

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

materiali

beni industriali

energia

Boeing

Nike

American Express

Walt Disney

Amgen

Chevron

Nvidia

American Airlines

Henry Schein

Bed Bath & Beyond

Xilinx

Garmin

Intuit

Fiserv

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,02%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.455 punti. Balza in alto il(+1,65%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,18%). A spingere Wall Street è la decisione della Russia di ritirare parte delle proprie forze armate al confine con l'Ucraina, oltre che la disponibilità a continuare il dialogo su missili e altre questioni di sicurezza con l'Occidente.Sul, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati oltre le attese a gennaio, mentre il settore manifatturiero nel distretto di New York ha mostrato un piccolo miglioramento a febbraio.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,92%),(+1,72%) e(+1,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,67%.del Dow Jones,(+3,88%),(+2,68%),(+2,63%) e(+2,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,73%.Al top tra i, si posizionano(+7,92%),(+6,97%),(+6,87%) e(+6,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,99%.Resta vicino alla parità(-6%).Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso 12,15 punti; preced. -0,7 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,8%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).