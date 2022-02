DHH, nel 2021 fatturato raddoppiato grazie all'M&A

DHH

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha registrato unin crescita del 39% a 5,3 milioni di euro nel(rispetto al quarto trimestre 2020, quando erano state di 3,8 milioni di euro). In Italia, il suo principale mercato, le vendite sono salite del 48% a quota 3,4 milioni di euro, mentre la seconda geografia con la crescita più sostenuta è stata la Slovenia (+15% a 645 mila euro). Considerando, il fatturato è cresciuto del 108% a quota 19,7 milioni di euro, di cui l'Italia pesa per 13 milioni di euro (+256% sull'anno precedente)."La forte crescita durante l'anno e il raddoppio del fatturato sono stati(che è diventata effettiva a partire da novembre 2020) unitamente alla crescita organica nelle diverse società in portafoglio", evidenzia la società in una nota.In Sloveniaha registrato una crescita del fatturato del +14%, in Croaziaha registrato una crescita del +15% durante lo stesso periodo,(la società acquisita in un'operazione di turnaround nel 2017) ha continuato il trend di crescita, registrando una crescita a due cifre dell'11% del fatturato durante il 2021 rispetto al 2020.è cresciuta del 7% rispetto al 2020, mentre(l'ultima operazione di M&A completata da DHH e diventata effettiva nel dicembre 2021) avrà un impatto sul fatturato del gruppo soprattutto nel 2022, quando sarà completamente consolidata.