EnVent Winter Conference, gli investitori incontrano le aziende "Growth"

Casasold

CleanBnb

Digitouch

Directa SIM

Fenix Entertainment

Gismondi 1754

Innovatec

Kolinpharma

Net Insurance

Omer

Reevo

Spindox

Take Off

Tenax International

Unidata

(Teleborsa) - Sonodi Borsa Italiana) che parteciperanno all', organizzato da EnVent Capital Markets e in programma il 16 febbraio 2022 a Milano presso The Westin Palace Hotel. I vertici della società italiane, domestici e internazionali, nel corso di meeting one-to-one e one-to-many. Saranno presenti, Creactives Group,La giornata si aprirà con una tavola rotonda dal titolo "Call for Growth" in cui interverranno diversi studiosi., ricercatore del dipartimento di Economia e Finanza della LUISS, farà un intervento dal titolo "Dinamiche in atto nei settori industriali e nel sistema delle nostre imprese nel contesto della competizione internazionale";, professore aggiunto di International Business presso la Temple University di Philadelphia e la John Cabot University di Roma, analizzerà "Fattori e trend internazionali in essere";, co-head of Equity Research di EnVent, parlerà di "Comunicazione finanziaria, a quando il salto di qualità?". A moderare gli interventi sarà, CEO di EnVent.