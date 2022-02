WIIT, Intesa Sanpaolo alza target price dopo acquisizione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, portandolo a(da 35 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". Nella seduta odierna, il titolo WIIT è in rialzo del 3,9% a quota 29,9 euro. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha annunciato l'acquisto del 100% di ERPTech, che fino ad oggi rappresentava uno dei pochi veri competitor presenti in Italia in ambito SAP Hosting.Gli analisti credono che l'accordo possa consentire a WIIT "didi leader in Italia nei servizi di gestione e hosting basati su tecnologia SAP. Inoltre, soprattutto grazie all'integrazione dei sistemi ERPTech nel data center proprietario di WIIT, riteniamo che ci sia spazio per".Intesa Sanpaolo ora si aspetta che la società chiuda il 2021 conper 78,5 milioni di euro, undi 29,5 milioni di euro e undi 9,8 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 117,7 milioni di euro, 41 milioni di euro e 16,8 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 126 milioni di euro, un EBITDA adjusted di 47,3 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 21,2 milioni di euro.