In rosso Wall Street aspetta la Fed

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, con l'incertezza che regna sugli investitori sulla crisi geopolitica e l'attesa di indicazioni sulla stretta monetaria della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi ilmostra una flessione dello 0,84%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.436 punti. In ribasso il(-1,43%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,86%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-1,57%),(-1,20%) e(-0,96%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,74%),(+0,52%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%.Seduta negativa per, che scende del 2,02%.Sensibili perdite per, in calo del 2,01%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,42%),(+0,95%),(+0,81%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,99%.In apnea, che arretra del 6,30%.Senza slancio, che negozia con un -6%.