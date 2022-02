Wall Street in calo guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa dei verbali del FOMC, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, mentre continuano a monitorare gli sviluppi della crisi ucraina.Dalle minute, gli addetti ai lavori sperano di avere maggiori indicazioni per capire l'entità del primo rialzo dei tassi previsto a marzo e sul ritmo che la banca centrale americana vuole seguire nel corso del 2022.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 34.937 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.452 punti. Debole il(-1,01%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,51%.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,04%),(-1,04%) e(-0,52%).Al top tra i(+0,76%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,42%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,93%.Tentenna, che cede lo 0,76%.(+1,05%),(+1,03%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,99%.Crolla, con una flessione del 6,10%.è stabile, riportando un moderato -6%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,64%.