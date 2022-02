doValue, nel 2021 utile di 51 milioni di euro. Proposto dividendo per 0,50 euro

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha chiuso il 2021 conin crescita a 572,1 milioni di euro (+36% rispetto al 2020),esclusi elementi non ricorrenti pari a 200,9 milioni di euro (+58% rispetto al 2020),esclusi elementi non ricorrenti pari al 35% (+4,8 p.p. rispetto al 2020),esclusi elementi non ricorrenti pari a 50,7 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2020). Il 2021, secondo i dati preliminari approvati dal CdA, è stato un(14,7 miliardi di euro), mentre i nuovi mandati sono stati pari a 11,4 miliardi di euro (ampiamente al di sopra del target di 7-9 miliardi) e i flussi da clienti esistenti sono stati pari a 3,3 miliardi di euro (ampiamente al di sopra del target di 2 miliardi).In base ai risultati finanziari preliminari per il 2021, il management di doValue intende raccomandare al CdA (in sede di approvazione dei risultati 2021 il 17 marzo 2022), un. Inoltre, come annunciato il sede di approvazione del Piano Industriale 2022-2024 , doValue si impegna ad erogare un dividendo per azione in crescita a un tasso pari ad almeno il 20% all'anno nel periodo 2021-2024, ovvero di pagare dividendi totali di almeno 200 milioni di euro in riferimento agli esercizi 2021-2024. doValue si riserva la possibilità di incrementare ulteriormente le distribuzioni agli azionisti tramite dividendi e/o share buy-back nel caso l'attività di M&A si rivelasse limitata, viene ricordato.Ila fine 2021 si attesta a 132,6 milioni di euro rispetto a 123,3 milioni di euro a fine 2020. Ila fine 2021 si attesta a 401,8 milioni di euro, rispetto ai 410,5 milioni di euro di fine 2020. La(rappresentata dal rapporto Debito Netto e EBITDA) è in forte diminuzione nel 2021 e si attesta al livello di 2,0x a fine 2021 (rispetto a 2,6 x a fine 2020).