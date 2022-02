In rosso Wall Street. Pesano tensioni tra Occidente e Russia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

Cisco Systems

DoorDash

Walmart

beni di consumo per l'ufficio

informatica

telecomunicazioni

finanziario

Cisco Systems

Wal-Mart

Coca Cola

Procter & Gamble

Salesforce.Com

3M

IBM

Goldman Sachs

Cisco Systems

Discovery

Discovery

Western Digital

Xilinx

Nvidia

Garmin

Dish Network

(Teleborsa) -, in flessione dell'1,06% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.420 punti, in calo dell'1,22%. In netto peggioramento il(-1,74%); con analoga direzione, negativo l'(-1,3%).. Gli Stati Uniti hanno avvisato che il paese guidato da Vladimir Putin è impegnato a preparare scorte di sangue e ad avvicinare i militari ai confini, oltre che aver incrementato il numero degli aerei da combattimento in volo. Diverse grandi società hanno diffuso la, nonostante una trimestrale sopra le attese , sta perdendo terreno. Al contrario, outlook sopra le attese e aumento del dividendo) stanno salendo. Sul fronte, le domande per i sussidi contro la disoccupazione degli Stati Uniti sono aumentate per la prima volta da metà gennaio.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,92%),(-1,55%) e(-1,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,87%),(+3,05%),(+0,86%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,65%.Scende, con un ribasso del 2,62%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,87%),(+2,13%),(+1,98%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,97%.Brilla, con un forte incremento (+5,25%).Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,51%.