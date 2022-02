SOL verso emissione prestito obbligazionario fino a 75 milioni di euro

SOL

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan, ha approvato un'operazione di finanziamento a lungo termine per mezzo di emissione di unper un importo nominale complessivo, da collocarsi mediante private placement presso investitori istituzionali. L'emissione, della durata di 20 anni, è finalizzata a reperire risorse finanziarie a condizioni favorevoli per, sottolinea la società attiva nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e nell'Assistenza Medicale a Domicilio (Divisione Home Care).e le caratteristiche dell'emissione saranno determinate in prossimità dell'emissione stessa, viene specificato in una nota.