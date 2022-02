Roku, guidance deludente per problemi a supply chain

Roku

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo dello streaming e delle smart TV, ha registrato undi 0,17 dollari super 865,3 milioni di dollari neldel 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,09 dollari su ricavi per 894 milioni di dollari. Lesono cresciute del 55% a 2,765 miliardi di dollari, l'utile lordo è aumentato del 74% a 1,409 miliardi di dollari, glihanno raggiunto 60,1 milioni (+8,9 milioni di account attivi dal quarto trimestre 2020), mentre le ore di streaming sono aumentate di 14,4 miliardi di ore YoY a 73,2 miliardi.Roku ha dichiarato cheun fatturato per ildi 720 milioni di dollari, rispetto alle stime degli analisti di 748,5 milioni di dollari. L'outlook è peggiore delle attese per i continui problemi alla supply chain. "Per il 2022, prevediamo che le continuecontinueranno ad avere un impatto sull'economia globale - si legge nella lettera agli azionisti - Ciò influenzerà il più ampio spazio dell'elettronica di consumo e in particolare l'industria televisiva. È probabile che le, il che potrebbe influire sulla crescita dei nostri account attivi".