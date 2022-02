Snam, CdA nomina Qinjing Shen consigliere

Snam

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha, su proposta del Comitato Nomine e con l'approvazione del Collegio Sindacale. La nomina avviene a seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, di Yunpeng He, che era stato nominato dalla lista espressione dell'azionista CDP Reti. Con la nomina di Qinjing Shen, attuale consigliere di CDP Reti, il board ha, la quale aveva sottoposto la relativa candidatura alla valutazione.Il nuovo consigliere resteràe non è in possesso dei requisiti di indipendenza. Qinjing Shen è stato anche individuato dal consiglio di amministrazione quale componente del Comitato ESG, in sostituzione di Yunpeng He. Il nuovo consigliere