In calo la Borsa di New York su continue tensioni in Ucraina

(Teleborsa) -sulla. L'Unione Europea ha proposto un primo pacchetto di sanzioni contro Mosca in risposta alla decisione di Putin di riconoscere le regioni separatiste, mentre il Regno Unito ha annunciato che sanzionerà cinque banche russe e tre individui con un patrimonio netto elevato. "Sanzioni economiche colpirebbero l'approvvigionamento energetico, in une, mentre le diplomazie rimangono al lavoro, è innegabile che le tensioni sull'Ucraina rappresentino un ulterioreper l'economia e i mercati finanziari", ha commentato Filippo Casagrande, Head of Insurance Investment Solutions di Generali Asset & Wealth Management.Ilè in calo (-1%) e si attesta su 33.737 punti: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.315 punti, in calo dello 0,77%. In ribasso il(-0,9%); come pure, in rosso l'(-0,93%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 il. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,76%),(-1,02%) e(-0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,75%, nonostante un ultimo trimestre 2021 sopra le attese Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,68%.(+0,86%),(+0,79%),(+0,63%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,99%.Decolla, con un importante progresso del 5,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,24%.In perdita, che scende del 3,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18%; preced. 18,3%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,2%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 55,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 51,2 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 110 punti; preced. 113,8 punti).