The Italian Sea Group, ricavi ed EBITDA 2021 superano guidance

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha realizzatopari a 186 milioni di euro nel 2021, in crescita del 60,3% rispetto ai 116 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2020, andando oltre i 170 milioni di euro indicati nella guidance 2021. L'è pari a 28 milioni di euro, raddoppiato rispetto ai 14 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e oltre la guidance di 26 milioni di euro. L'è pari al 15% rispetto al 12,5% dell'esercizio 2020.Nel corso dell'anno, TISG ha realizzatoper 26 milioni di euro, principalmente relativi al progress dei due piani di investimento TISG 4.0 e TISG 4.1 per l'ampliamento della capacità produttiva all'interno della sede di Marina di Carrara. Laal 31 dicembre 2021 è positiva per 41 milioni di euro, rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 8,3 milioni di euro del 31 dicembre 2020. "Tale risultato riflette un'importante generazione di cassa determinata dall’aumento delle commesse in progress nell'ultimo trimestre dell'anno", viene sottolineato."Il nostro impegno nel realizzare prodotti di elevata qualità nel rispetto dei tempi richiesti ci ha permesso di, anche attraverso il rafforzamento della nostra presenza in mercati di rilevanza strategica come quello americano nel segmento delle grandi dimensioni", ha commentato il. "La grande opportunità di quest'anno, rappresentata dall'acquisizione di Perini Navi, ha consolidato il nostro posizionamento anche nel segmento dei grandi yacht a vela, in cui avevamo già una presenza rilevante sin dalla prima metà del 2021", ha aggiunto.Laprevede un aumento dei ricavi totali tra i 280 e i 295 milioni di euro, con un'ulteriore crescita rispetto al 2021 di circa il 55% e un EBITDA Margin del 15,5%. Questa previsione riflette il contributo dell'acquisizione Perini Navi in termini di aumento dei ricavi; l'incremento di marginalità esprime anche l'aspettativa di conseguire ritorni positivi, grazie al rapido avviamento dei nuovi siti produttivi con Investimenti limitati.The Italian Sea Group prevede per il 2022che comprendono 9 milioni di euro destinati al completamento del piano di investimento TISG 4.0 e 10 milioni di euro per il TISG 4.1. Inoltre, saranno investiti 1,8 milioni di euro nel periodo 2022 – 2023 per la messa a punto dei duerilevati dall’acquisizione e già resi operativi.Ilal 31 dicembre 2021 (Shipbuilding e Refit) è pari a 536 milioni di euro, l'al 31 dicembre 2021 è pari a 827 milioni di euro, il 37 % in più rispetto al 31 dicembre 2020, mentre sono attualmente in27 yacht e mega yacht.