Twitter annuncia emissione di notes senior da 1 miliardo di dollari

Twitter

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione dicon scadenza 2030 in un. Le notes saranno obbligazioni senior di Twitter e gli interessi saranno pagati semestralmente in via posticipata. Il tasso di interesse e gli altri termini delle notes devono essere determinati tramite negoziati tra Twitter e gli acquirenti.Twitter intende utilizzare i proventi netti di questa emissione per, che possono includere spese in conto capitale, investimenti, rimborso del debito,, capitale circolante ee transazioni strategiche. La società sottolinea di non avere al momento alcun accordo in merito a transazioni strategiche o acquisizioni di aziende.