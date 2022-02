Bosnia, prestito BEI da 20 milioni a Intesa Sanpaolo per sostenere PMI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La(BEI) ha firmato unconcon l'obiettivo di promuovere l'occupazione giovanile, la parità di genere e pratiche socialmente inclusive tra le. Questi fondi consentiranno a Intesa Sanpaolo BiH di erogare prestiti alle imprese locali che si impegnano a migliorare il proprio impatto sociale e a creare opportunità di leadership enel mercato del lavoro. Il prestito include un meccanismo di ricompensa basato sui risultati delle aziende nel promuovere lo sviluppo professionale dei suddetti gruppi di persone."Il nostro gruppo aspira ad essere la banca leader mondiale in termini di impatto sociale - ha commentatodi- In quanto tali, siamo attivi nel fornire contributi sociali tangibili alle comunità in termini di inclusione sociale, nonché di transizione verde, cultura, istruzione e innovazione. Grazie alla nostra ampia e consolidata collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti, siamo lieti di essere i primi nel Paese ad offrire questo tipo di finanziamento attraverso la nostra controllata"."Siamo lieti di unire ancora una volta le forze con ilnon solo per aumentare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le società a media capitalizzazione in Bosnia-Erzegovina, ma anche per aumentare la leadership e le opportunità di lavoro di qualità per donne, giovani e gruppi vulnerabili", ha aggiunto Lilyana Pavlova, vicepresidente della BEI responsabile per l'area Western Balkans.