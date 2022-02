Foot Locker perde il 33% su cambiamento strategia Nike

Foot Locker

(Teleborsa) - Il titolo di, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, èdopo che il rivenditore ha dichiarato di aspettarsi un calo delle entrate nel 2022 in quanto. Nei tre mesi terminati il 29 gennaio 2022, l'di Foot Locker è sceso a 102 milioni di dollari, o 1,02 dollari per azione, da 123 milioni di dollari, o 1,17 dollari per azione, di un anno fa. Escludendo gli articoli una tantum, ha guadagnato 1,67 dollari per azione, superando gli 1,44 dollari stimati dagli analisti. Lesono aumentate del 6,9% a 2,34 miliardi di dollari, contro i 2,19 miliardi di dollari dell'anno e i 2,33 miliardi di dollari attesi., Foot Locker prevede che, in calo rispetto al 65% nel quarto trimestre del 2021. Di conseguenza, nessun singolo fornitore dovrebbe rappresentano oltre il 60% circa degli acquisti totali per l'anno fiscale 2022, in calo rispetto al 70% nel 2021 e al 75% nel 2020. "Questo cambiamento rifletteda parte di uno dei fornitori dell'azienda e il continuo impegno di Foot Locker a diversificare il proprio marchio", si legge in una nota."Abbiamo ancora accesso a tutti questi prodotti.", ha detto l'di Foot Locker Richard Johnson durante la call con gli analisti. La società ha affermato che si aspetta che le vendite comparabili scendano dall'8% al 10% nell'anno fiscale 2022, stimando un profitto rettificato tra 4,25 e 4,60 dollari per azione. Gli analisti si aspettavano in media 6,49 dollari per azione.Scendecon i prezzi allineati a 27,67 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 25,63 e successiva a quota 23,58. Resistenza a 30,45.