Borse europee in rosso. Ridotte perdite in chiusura

UniCredit

Intesa Sanpaolo

Leonardo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Saipem

DiaSorin

Tenaris

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Pirelli

Banca Mediolanum

Fincantieri

ERG

Saras

Alerion Clean Power

Maire Tecnimont

Sanlorenzo

Banca Popolare di Sondrio

Credem

(Teleborsa) - La borsa di Milano e gli altri listini europei, grazie al miglioramento di Wall Street e alle speranze che una soluzione negoziale possa ancora mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina. A Piazza Affari sono ancora ii più venduti, con le due più grandi banche italiane () che occupano le ultime due posizioni del FTSE MIB. Svetta invece(come quasi tutti ia livello globale), sulla prospettiva di maggiori investimenti militari da parte dei paesi europei (nella giornata di ieri sono arrivate parole significative del cancelliere tedesco).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,43%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,45%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,53%), che raggiunge 94,82 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,76%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,73%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,39% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 27.721 punti.In lieve ribasso il(-0,48%); guadagni frazionali per il(+0,29%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,49 miliardi di euro, in calo di 782,8 milioni di euro, rispetto ai 4,27 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,78 miliardi di azioni, rispetto ai 1,05 miliardi precedenti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 15,11%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,30%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,13%.Decolla, con un importante progresso del 3,59%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 7,43%.Scende, con un ribasso del 4,76%.Crolla, con una flessione del 4,04%.Tra i(+20,82%),(+6,48%),(+5,95%) e(+5,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,47%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,15%.