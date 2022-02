BP sotto pressione dopo decisione disinvestimento in Rosneft

BP

Rosneft

Bp Plc

(Teleborsa) -, società britannica operante nel settore energetico e soprattutto del petrolio e del gas naturale, stadopo che nella giornata di ieri ha annunciato che intende, compagnia petrolifera di proprietà in maggioranza del governo russo. La società britannica rinuncerà allache detiene nella compagnia petrolifera russa dal 2013. Inoltre, l'amministratore delegato di BPsi dimetterà dal consiglio di amministrazione di Rosneft con effetto immediato, così come l'altro amministratore di Rosneft nominato da BP, l'ex amministratore delegato Bob Dudley.La vendita della quota porrà fine a tre decenni di partnership tra le due società e comporterà, ha affermato BP in una nota. Di questi, circa 11 miliardi di dollari sono per addebiti in valuta estera che BP non includerà più nei suoi conti, mentre 14miliardi di dollari sono definiti una spesa non in contanti per il valore di carico della quota inScendecon i prezzi allineati a 353,7 per. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 347,3 e successiva a quota 340,9. Resistenza a 362,8.