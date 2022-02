Economy of Things, Vodafone lancia la piattaforma Digital Asset Broker (DAB)

(Teleborsa) -ha lanciato oggi una nuova piattaforma globale che porta il mondo dei dispositivi connessi a un livello superiore perché consente loro di fare transazioni tra loro per conto di un utente in totale sicurezza. Si tratta – annuncia Vodafone in una nota – di unala nuova generazione di Internet of Things, un mondo in cui le aziende di vari settori possono trasformare beni fisici in asset digitali negoziabili per competere in nuovi mercati online.questo il nome della nuova piattaforma, si basa sullae – una delle più grandi al mondo con oltre 140 milioni di dispositivi IoT connessi – e aiuterà i clienti Vodafone a beneficiare della nuova "economia delle cose".La piattaforma utilizza la: tutti i dispositivi e le macchine collegati a Vodafone DAB sono verificati come affidabili e quindi autorizzati a scambiare dati e denaro su connessioni sicure e crittografate. Le aziende possono così lanciare nuovi prodotti che vengono rapidamente "certificati" come sicuri, e i dispositivi sono pronti per effettuare transazioni in tempo reale.Il servizio è stato annunciato oggi con unaa Newbury, nel Regno Unito. Gli automobilisti ricevono informazioni in tempo reale sullo stato e la compatibilità del punto di ricarica disponibile più vicino e possono autorizzare il proprio veicolo a ricaricare senza sforzo, eliminando così – spiega Vodafone – l'ansia da autonomia cioè la paura di esaurire la caricadella batteria, e possono inoltre scegliere consapevolmente fornitori di energia elettrica rinnovabile.Diverse leche si aprono: da un'auto a noleggio che ricarica gli automobilisti in modalità pay-as-you-drive o in abbonamento, ai contatori intelligenti. In futuro potrebbe essere anche possibile per le macchine del caffè ordinare automaticamente le ricariche o per un lampione scambiare dati sui flussi di traffico con altri oggetti connessi di una smart city.