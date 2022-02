Lavoro, Ministro Orlando firma decreto per istituzione tavolo su sommerso

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoroper la creazione di un. Il Piano nazionale per la lotta al sommerso rientra tra gli interventi previsti nel PNRR: l'entrata in vigore dele della tabella di marcia attuativa sono traguardi per i quali è stato fissato il termine delIl tavolo tecnico ha il compito di garantire la corretta e puntuale elaborazione del Piano e quindi definire leal sommerso ed una, anche attraverso una ricognizione delle analisi e dei dati più recenti riguardanti il fenomeno del sommerso. Il tavolo si occuperà di individuare ie degli obiettivi e di studiarecostretti a lavorare in condizioni di lavoro irregolare.Il Tavolo, alla presenza del ministro Orlando. Il Piano nazionale dovrà essere predisposto entro il 15 ottobre 2022, proprio sulla base di quanto presentato dal Tavolo al Ministro del Lavoro che procederà alla sua successiva adozione con Decreto ministeriale.