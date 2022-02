MSCI valuta rimozione dei titoli russi dagli indici

MSCI

(Teleborsa) -, primario fornitore di indici finanziari, ha detto che ildopo le severe sanzioni occidentali e le restrizioni della banca centrale al trading, rendendo la. "Non avrebbe molto senso per noi continuare a includere i titoli russi se i nostri clienti e investitori non possono effettuare transazioni sul mercato", ha affermato a Reuters Dimitris Melas, capo della ricerca sugli indici di MSCI e presidente dell'Index Policy Committee. "È ovvio per tutti noi che il mercato è molto difficile da negoziare e, infatti, oggi non è investibile", ha aggiunto.Giovedì scorso, dopo le prime sanzioni al paese guidato da Vladimir Putin, MSCI aveva deciso dinegli indici MSCI Equity nell'ambito della revisione di febbraio 2022 (che sarebbero entrate in vigore dal 1 marzo 2022). Oggi Melas ha affermato che la società potrebbe avviare immediatamente unasulla potenziale esclusione dei prodotti russi dagli indici, il cui risultato potrebbe essere annunciato entro pochi giorni."Il prossimo passo naturale che potremmo potenzialmente implementare - non abbiamo ancora preso alcuna decisione - ma il passo successivo naturale potrebbe essere effettivamente prendere in considerazione la", ha sottolineato Melas.