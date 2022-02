Sogefi, Intesa Sanpaolo abbassa target price e stime

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), portandolo a 1,24 euro (da 1,60 euro) e ha rivisto ilsul titolo a "Hold" da "Add". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il progetto di bilancio 2021, che si è chiuso con un ritorno all'utile e ricavi in crescita a 1.320,6 milioni di euro. Il downgrade segue la revisione al ribasso delle stime 2022 da parte degli analisti e "loche potrebbe essere ulteriormente esacerbato da una potenziale escalation della, considerando che le azioni di Sogefi per mitigare l'inflazione dei costi e trasferire gli aumenti dei costi sui prezzi finali richiederanno tempo"."A fronte di un andamento 2021 complessivamente migliore delle attese,sia dal punto di vista dei volumi che dal lato dei costi, che saranno penalizzati anche da ulteriori rialzi dei costi energetici", scrivono gli analisti. Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 1.410 milioni di euro, undi 170,1 milioni di euro e undi 22,5 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 1.467 milioni di euro, 184,3 milioni di euro e 29,7 milioni di euro.Nella giornata odierna, negativa per l'intero listino, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 1,08 euro per azione, per. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,057 e successiva a 1,035. Resistenza a 1,109.