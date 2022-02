Vendite diffuse sui mercati europei. Occhi su colloqui tra Mosca e Kiev

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, con gli investitori preoccupati per un. Fa paura anche lo spettro nucleare agitato dal presidente russo , Vladimir Putin. Intanto si guarda aiche dovrebbero tenersi nella città di Gomel, in Bielorussia.Sul mercato valutario, sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,85%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.900,3 dollari l'oncia. Seduta euforica per il greggio , con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,81%.Avanza di poco lo, che si porta a +163 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,80%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,64%, pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,58%; sessione nera anche per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,10%. Giornata da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,85%; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,71%, scendendo fino a 27.319 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+15,34%) dopo che la Germania ha annunciato un aumento delle spese militari in risposta al conflitto in Ucraina.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,13% dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, un aumento dell'utile nel 2021 a 191 milioni di euro. Dividendo +7,5%.avanza dell'1,66% sulla scia del balzo dei prezzi del petrolio.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,29%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-9,76% sull'annuncio della BCE che le controllate europee della russa Sberbank sono a rischio fallimento per il deterioramento della loro situazione di liquidità.In perdita, che scende del 7,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,66 punti percentuali.Tra i(+10,12%),(+4,07%),(+1,25%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,35%.Seduta negativa per, che scende del 4,91%.Sensibili perdite per, in calo del 4,49%.In apnea, che arretra del 4,47%.