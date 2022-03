Fitch, banche sotto pressione con conflitto. Effetti mitigati da alti utili

BNP Paribas

(Teleborsa) - Lasarà messadell'Ucraina, sebbene gli alti livelli di profitto operativo pre-impairment dovrebbero mitigare questo impatto. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema, sottolineando che gli istituti europei dovranno far fronte a un rischio operativo notevolmente aumentato. "Devonointernazionali contro la Russia e la loro capacità di gestire le esposizioni russe, anche nei loro portafogli di negoziazione, sarà influenzata dalle sanzioni. Qualsiasi grave colpo alla crescita economica causato dalla guerra in Ucraina indebolirà le prospettive economiche e finanziarie delle banche", evidenzia l'agenzia di rating.Secondo la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), le banche dell'Europa occidentale avevanoper circa 91 miliardi di dollari a fine settembre 2021. Di questi, 41 miliardi di dollari si riferivano a posizioni in valuta locale, principalmente esposizioni detenute da filiali russe di banche estere. L'è molto più contenuta, al di sotto dei 9 miliardi di dollari, e principalmente dalle banche austriache e francesi.Tra le grandi banche francesi,sono le più esposte all'Ucraina grazie alle loro filiali bancarie retail locali. "L'impatto sulla qualità dell'attivo di questi due gruppi sarà contenuto data lae lo status di autofinanziamento delle controllate - si legge nel rapporto - Tuttavia, è probabile che le esposizioni generino oneri di, intaccando gli utili operativi del gruppo".Ledetenevano invece la maggiore esposizione transfrontaliera verso le controparti russe, rispettivamente a circa 15 e 10 miliardi di dollari, a fine settembre 2021, secondo i dati BRI. Tutte le altre banche dell'Europa occidentale avevano un'esposizione combinata di circa 17 miliardi di dollari.Le esposizioni delle banche europee sono detenute principalmente attraverso. "È probabile che la qualità creditizia di tali esposizioni si deteriori notevolmente, in particolare per le controparti maggiormente colpite dalle sanzioni - viene sottolineato - Ciò potrebbe comportare aumenti sostanziali degli oneri per svalutazione crediti di alcune banche, ma l'impatto dovrebbe essere attenuato dagli ampi profitti ante svalutazione delle banche".sono le due banche europee con rating Fitch con le maggiori operazioni in Russia. In entrambi i casi le esposizioni locali russe rappresentano. "Anche una cancellazione totale degli investimenti delle due banche nelle loro filiali russe avrebbe un", secondo l'agenzia di rating, che stima che il Common Equity Tier 1 ratio consolidato di Société Générale scenderebbe di circa 40 pb e quello di UniCredit di circa 15 pb. "Ciò lascerebbe comunque idi riserva regolamentare e non ci aspetteremmo azioni di rating in queste circostanze", viene sottolineato.