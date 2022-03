Ford crea un'unità separata per veicoli elettrici "Model e"

Ford

Ford Motor

(Teleborsa) - La casa automobilistica statunitenseha annunciato laper meglio competere sia contro i nuovi concorrenti attivi nella vendita di veicoli green che contro le case automobilistiche già affermate. "Questa non è la prima volta che Ford ha reinventato il futuro e ha intrapreso una nostra strada - ha affermato il presidente esecutivo Bill Ford - Abbiamo una straordinaria opportunità di guidare questa nuova ed elettrizzante era di veicoli connessi ed elettrici".sarà il nome delle divisione che continuerà a sviluppare il portafoglio di veicoli internal-combustion engine (ICE) dell'azienda per guidare la crescita e la redditività, agendo incessantemente sui costi, semplificando le operazioni e migliorando la qualità.sarà l'unità che accelererà l'innovazione e la fornitura di veicoli elettrici su larga scala e svilupperà software e tecnologie e servizi per veicoli connessi per tutta Ford.Ford Blue e Ford Model e opereranno come attività distinte, mapertinenti per sfruttare la scala e promuovere miglioramenti operativi.Il mercato ha decisamente apprezzato l'annuncio. È infatti ottima la performance di, che si attesta a 17,48 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 17,87 e successiva a 18,55. Supporto a 17,19.