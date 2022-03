Forte calo del mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

informatica

Chevron

Home Depot

Wal-Mart

American Express

Boeing

JP Morgan

Visa

Baidu

Workday

Zscaler

JD.com

Lucid

Advanced Micro Devices

Zoom Video Communications

Marvell Technology

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-1,76%), che ha toccato 33.295 punti; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 4.306 punti.Pesante il(-1,63%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,45%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,71%),(-2,31%) e(-1,99%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,97%),(+1,36%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,08%.Calo deciso per, che segna un -3,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,31%.Altra i, si posizionano(+6,84%),(+4,92%),(+3,63%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -13,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,71%.In perdita, che scende del 7,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,95 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 378K unità; preced. -301K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,75 Mln barili; preced. 4,52 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 19,06K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 6,7%; preced. -5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 232K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 9,3%)15:45: PMI servizi (preced. 51,2 punti).