Lane (BCE): nuove stime includeranno Ucraina e inflazione febbraio

(Teleborsa) - "La BCE segue da vicino l'evolversi della situazione. Per quanto riguarda le misure di policy, la BCE attuerà le sanzioni decise dall'UE e dai governi europei. La BCE garantirà inoltre condizioni di liquidità regolari e l'accesso dei cittadini al contante. Ladi garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro". Lo ha detto P, a proposito del conflitto in atto in Ucraina."La nostradella prossima settimana fornirà lae delle implicazioni per la dinamica dell'inflazione a breve e a medio termine - ha detto durante un evento a Berlino - A questo proposito, il calendario delle proiezioni macroeconomiche di marzo è stato rivisto per tenere conto delle implicazioni dell'invasione russa dell'Ucraina. Il programma rivisto significa anche che la pubblicazione odierna dell'inflazione di Eurostat sarà incorporata nelle proiezioni che saranno prese in considerazione nella riunione di politica monetaria della prossima settimana".