Mercati positivi, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. Intanto, l'Unione europea ha deciso di escludere sette banche russe dal sistema, che coordina le transazioni a livello globale. A Milano salgono i titoli, mentre arrancano utility e viaggi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,64%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+7,48%), che raggiunge 111,2 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +156 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,55%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,66%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,44%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.379 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.627 punti.Poco sopra la parità il(+0,37%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,69%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,34%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,07%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,04%.Su di giri(+3,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,54%.Tra i(+5,49%),(+4,40%),(+3,67%) e(+3,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,90%.In perdita, che scende del 3,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,66 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,26%.