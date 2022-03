Sababa Security, partnership con Secureworks per Italia, Spagna e Portogallo

Sababa Security

Secureworks

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, hacon, azienda di cybersecurity quotata al Nasdaq, per, con lo scopo di soddisfare la domanda crescente di servizi di cybersecurity da parte delle piccole e medie imprese. Con i diversi pacchetti - base o premium - Sababa Security fornirà servizi aggiuntivi al proprio portfolio, tra cui Incident Response con tre diversi tipi di SLA (Service Level Agreement), e Threat Intelligence, che include il controllo di dati esposti e servizi online nel Deep Web e nella Dark Net."Siamodi cybersecurity, per aumentare la resilienza delle piccole e medie imprese, che costituiscono ad oggi la maggior parte delle realtà attive in Italia", ha commentato, CEO di Sababa Security. Il gruppo italiano supporterà i clienti con la piattaforma di sicurezza cloud-native di Secureworks, Taegis, e la sua suite di soluzioni e servizi integrati.