TXT, ricavi fino a 29 milioni in primo trimestre 2022. Valutando nuovo M&A

TXT

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, prevede per il primo trimestre del 2022pari a 28/29 milioni di euro, in crescita di circa il 35% rispetto al primo trimestre del 2021 (21 milioni), di cui 3 milioni legati a crescita organica (+15% rispetto al Q1 2021) e 4 milioni derivanti da acquisizioni. A spingere la performance, sottolinea l'azienda, è la "dell'offerta tecnologica su nuovi mercati penetrati con successo tramite acquisizioni strategiche e dagli investimenti in ricerca e sviluppo interna che hannodi TXT in mercati già proprietari e a forte tasso di crescita come il segmento della difesa, dell'aviazione civile e il settore pubblico".Per il primo trimestre dell'anno è prevista unaoperative, con performance particolarmente in crescita dei settori della difesa, del Fintech e della pubblica amministrazione. In relazione al piano di M&A il gruppo TXT "stache daranno ulteriore spinta ai risultati", viene evidenziato in una nota.