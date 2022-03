Dassault Aviation vede lievitare utile e fatturato, bene vendite Rafale

Dassault Aviation

(Teleborsa) - Il Gruppo aerospaziale franceseha chiuso l'esercizio 2021 con utili adjusted pari a 693 milioni di euro, quasi raddoppiati rispetto ai 396 milioni dell'anno precedente. Il dividendo è così aumentato a 2,49 euro dagli 1,23 euro precedenti.Gli ordini acquisiti rispetto al periodo di pandemia sono più che triplicati per oltre 12 miliardi rispetto ai 3,5 miliardi precedenti, mentre i ricavi adjusted sono saliti a 7,2 miliardi di euro dai 5,5 miliardi precedenti.Un fatturato generato dal caccia multiruolo Rafale, di cui sono stati venduti 25 esemplari nel 20121 e per quest'anno ha già incamerato 42 ordini dall'Indonesia cui dovrebbero aggiungersi altri 6 dalla Grecia. Continua a far bene anche il jet per clienti business Falcon, di cui sono stati venditi 30 esemplari.