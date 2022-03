Fineco, raccolta netta febbraio oltre 900 milioni

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio la raccolta netta diè stata pari a 945 milioni "nonostante la difficile fase di mercato, caratterizzata prima dai timori per la crescita dell'inflazione e nell'ultima settimana del mese dalle tensioni internazionali".La componentesi mantiene tuttavia solida a 272 milioni favorita dalla capacità della rete di consulenza di affiancare i clienti in una pianificazione di lungo periodo anche in contesti di volatilità. La componentesi attesta a 267 milioni, mentre laè 406 milioni.La raccolta istituzionale di FAM, pari a 524 milioni nel mese, conferma inoltre l’accelerazione del processo di crescita della società, favorendo una più completa internalizzazione della catena del valore. Isono stimati per il mese di febbraio a 19 milioni."L’aumento della volatilità negli ultimi giorni del mese - spiega Fineco in una nota - ha consentito di raggiungere il nuovo record giornaliero di ricavi, e la solidità della piattaforma ha permesso di gestire volumi elevati senza alcuna discontinuità nell’operatività dei clienti". Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 38 milioni di euro.. In una fase così complessa, il rapporto di fiducia costruito nel tempo con la clientela sta supportando l’impegno dei nostri consulenti nel mantenere sotto controllo l’emotività, favorendo scelte razionali per la gestione dei risparmi - dichiara-. Da sottolineare in questo contesto l'eccellente risultato di Fineco Asset Management, che grazie ai nuovi prodotti lanciati recentemente sta proponendo soluzioni di investimento adeguate anche in una fase di difficile lettura. L'accelerazione della volatilità conferma allo stesso tempo la spinta anticiclica della piattaforma di brokerage, evidenziando il forte interesse di una fascia sempre più ampia di clienti a interagire con i mercati globali".