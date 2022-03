OPA Energica, risultati provvisori: Ideanomics oltre il 93%

Energica Motor Company

(Teleborsa) - Ideanomics ha reso noti idell'volontaria totalitaria su, società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su Euronext Growth Milan. Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Bestinver e Spafid, in qualità di intermediari incaricati del coordinamento, al termine del periodo di adesione risultano, pari al 45,48% del capitale sociale e all'87,719 % delle azioni oggetto dell'offerta.Alla luce dei risultati provvisori di cui sopra e tenuto conto della partecipazione azionaria già detenuta dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto prima dell'inizio del periodo di adesione, qualora i suddetti risultati provvisori siano confermati, l'offerente e le persone che agiscono di concerto verrebbero a detenere 28.996.341 azioni, pari aldi Energica. Siccome è stata superata la condizione soglia del 90%, non ci sarà alcuna proroga del periodo di adesione. Borsa Italiana disporrà ora lasull'Euronext Growth Milan, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del diritto di acquisto.