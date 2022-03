Svizzera, nuove sanzioni alla Russia: si allinea all'UE

(Teleborsa) -, soltanto quattro giorni dopo la rottura della sua storica neutralità in ambito internazionale. Oggi il Consiglio federale ha infatti adottatocontro la Russia, che riguardano in particolare alcuni beni e servizi finanziari. "L'applicazione di queste sanzioni è compatibile con la neutralità della Svizzera", viene sottolineato. Le nuove misure entrano in vigore alle ore 18 del 4 marzo.L'esportazione di tutti gli articoli a duplice uso in Russia è ora vietata, indipendentemente dall'uso finale o dall'utente finale. Inoltre, è vietata l'esportazione di beni che potrebbero contribuire aldella Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza. In tale contesto è altresì vietato prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamento.L'esportazione in Russia di determinati beni e servizi nelnon è più consentita. Inoltre, è vietata l'esportazione di determinati beni e tecnologie che possono essere utilizzati nell'. Sono inoltre vietati alcuni servizi relativi a questi beni, ad esempio assicurazioni, lavori di riparazione, ispezioni, servizi di intermediazione e assistenza finanziaria.Infine, è vietata la fornitura di finanziamenti pubblici oper il commercio o gli investimenti in Russia. Altre misure restrittive nel settore finanziario riguardano i titoli, i prestiti e l'accettazione di depositi. Inoltre, lenon sono più consentite. Il Consiglio federale ha anche deciso di imporre le sanzioni al settore finanziario che l'UE ha adottato il 1° marzo; si tratta in particolare delle esclusione di certe banche dallo, il sistema di messaggistica internazionale per le transazioni finanziarie.