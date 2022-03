Tracollo delle borse europee. A picco le banche

TIM

(Teleborsa) -, che chiude la seduta sui minimi di giornata e risulta la peggiore borsa in Europa. A far crescere le preoccupazioni nella giornata odierna è stato l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa e fra le dieci più grandi del mondo. Gli investitori si sono rifugiati su, mentre i prezzi dellesi mantengono su livelli elevati. Sulla borsa di Milano, tutti gli indici settoriali hanno chiuso in rosso: spicca il -7,8% del comparto comunicazioni e il -10,4% della banche, su cui hanno pesato i ribassi di"C'è un alto grado di incertezza sulla portata, sull'esito e sulle conseguenze del conflitto - hanno scritto gli analisti di S&P Global Ratings - Indipendentemente dalla durata delle ostilità militari, è. I potenziali effetti potrebbero includere una dislocazione prolungata nei mercati delle materie prime, in particolare per petrolio e gas, interruzioni della catena di approvvigionamento, pressioni inflazionistiche, crescita più debole e volatilità del mercato dei capitali".Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-1,33%). L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.962,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,49%.In salita lo, che arriva a quota +162 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,53%.in perdita, che scende del 4,41%, pesante, che segna una discesa di ben -3,48 punti percentuali, e seduta negativa per, che scende del 4,97%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione del 6,24%; sulla stessa linea, ilè crollato del 6,16%, scendendo fino a 24.530 punti.Pessimo il(-5,51%); come pure, in forte calo il(-4,5%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,95 miliardi di euro, con un incremento del 22,54%, rispetto ai precedenti 3,22 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,71 miliardi.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -15,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 14,59%.Sensibili perdite per, in calo del 10,58%.scende del 9,01%.Tutti iin Piazza Affari sono sotto la parità.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,96%.In apnea, che arretra del 13,07%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'11,31%.Lettera su, che registra un importante calo dell'11,30%.