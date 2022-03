WINDTRE offre ai clienti Business la protezione da cyberattacchi DDoS

(Teleborsa) -, rendendo disponibile gratuitamente la, una soluzione che fornisce protezione dagli attacchi informatici Distributed Denial of Service (DDoS).Questa tipologia di cyberattacco, che consiste nell'invio di grandi quantità di dati che inibisce server e connessioni Internet, è diventata più frequente negli ultimi giorni in relazione alla situazione in Ucraina. WINDTRE BUSINESS ha quindi offerto la, in modo tale che le aziende potranno attivare questa sorta di scudo (DDoS Mitigation) chiamando in qualsiasi ora , il numero 1928.Con questa iniziativa, WINDTRE BUSINESS dimostra, ancora una volta, la sua vicinanza e il supporto a tutte le realtà produttive, attraverso la fornitura di soluzioni evolute ed al passo con la transizione digitale.