Uber migliora outlook primo trimestre su forte domanda per viaggi e consegne

Uber

(Teleborsa) - Sulla base delle tendenze osservate da inizio trimestre a oggi,ha(rispetto a quanto precedentemente detto in occasione della call sugli utili del quarto trimestre 2021). La società prevede ora:tra 130 milioni e 150 milioni di dollari (da 100 milioni a 130 milioni di dollari); un miglioramento sequenziale dell'EBITDA rettificato(1° trimestre 2022 rispetto al 4° trimestre 2021). La società ha sottolineato che la domanda di mobilità è migliorata in modo significativo durante il mese di febbraio, con i viaggi in recupero del 90% e le prenotazioni lorde del 95% rispetto a febbraio 2019."La nostra attività di mobilità si sta- ha affermato il CEO Dara Khosrowshahi - Che si tratti di viaggiare, fare il pendolare o uscire di notte, stiamo assistendo a una domanda sana e in crescita in tutti i casi d'uso, evidenziando quanto i consumatori siano desiderosi di rimettersi in movimento. In effetti, le prenotazioni lorde aeroportuali in uscita da febbraio sono aumentate di oltre il 50% su base mensile e".