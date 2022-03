Rea Dalmine (Ambienthesis), finanziamento da 35 milioni da pool di banche

Ambienthesis

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di smaltimento di rifiuti, ha comunicato che la controllata in via indiretta(che gestisce il termovalorizzatore di proprietà sito nel Comune di Dalmine, ha ricevuto un. La società ha sottoscritto un contratto con un pool di istituti di credito costituito da, in qualità di banca coordinatrice del pool e banca finanziatrice,e Mediocredito Centrale, in qualità di banche arranger e banche finanziatrici. Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di iniziative che rientrano nell'ambito dei Sustainable and Responsible Investments.L'operazione è caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al rispetto di uno. Il finanziamento prevede due linee di credito utilizzabili in un'unica soluzione con ammortamento a rate semestrali e con scadenza al 31 dicembre 2031, ed è stato promosso per sostenere la realizzazione di nuove iniziative industriali nel settore dell'e in quello della. L'operazione è stata realizzata con il diretto intervento di Azimut Direct e con la collaborazione della rete dei consulenti del gruppo