Transizione energetica sostenibile, Enel e Santander siglano primo accordo globale

(Teleborsa) - Promuovere la collaborazione tra i due gruppi per la fornitura e il finanziamento di impianti solari, batterie al litio e soluzioni per l'efficienza energetica per famiglie, PMI e aziende. Questo l'obiettivo delIn base al protocollo, Enel, attraverso, la business line dedicata ai servizi energetici avanzati del Gruppo, progetterà soluzioni personalizzate chiavi in mano per i clienti, mentrefornirà loro finanziamenti su misura. I due gruppi leader contribuiranno adaiutandoli a ottimizzare in modo sostanziale il proprio consumo energetico."Grazie alla nostra partnership con un istituto finanziario di eccellenza quale Santander, – ha affermato– stiamo compiendo un altro passo verso il raggiungimento di una società Net Zero. La sostenibilità come scelta di business può essere perseguita solo attraverso l'innovazione, che è al centro di questo accordo"."Siamo davvero felici di collaborare con Enel, un'azienda che è già nostra partner da molto tempo, per aiutare ulteriormente i nostri clienti di tutto il mondo nella loro transizione verso modelli energetici più sostenibili – ha dichiarato–. In quanto pionieri nel mercato del finanziamento delle energie rinnovabili, noi di Santander CIB siamo impegnati ad accelerare questa trasformazione".