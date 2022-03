XPO Logistics vola al Nyse su split in due distinte quotate

Xpo Logistics

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 13,93% sui valori precedenti dopo avere annunciato lo split in due distinte società quotate. L'operazione, come precisato dalla società, non avrà impatto fiscale per gli azionisti.Il business del brokeraggio della logistica sarà separato dagli autotrasporti Usa, mentre attività europee e operazioni intermodali nordamericane saranno vendute.La separazione dovrebbe essere completata entro il quarto trimestre.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 69,45 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 71,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 68,35.