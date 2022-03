Gruppo Cassa Centrale chiude 2021 con utile in crescita a 333 milioni

(Teleborsa) -, che confermano la capacità del Gruppo e delle 71 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Raiffeisenkassen di crescere a livello economico e patrimoniale per svolgere il ruolo a sostegno delle comunità.“Anche nel 2021 il Gruppo Cassa Centrale ha confermato l’attenzione alle persone e alle comunità di riferimento, in coerenza con la mission e con la funzione sociale proprie della cooperazione mutualistica di credito", ha spiegato il, facendo cenno anche alla "situazione di difficoltà venutasi a creare con il recente scoppio del conflitto in Ucraina".Il conto economico consolidato 2021 chiude con undi Euro, in crescita del 36%, mentre laregistra undi Euro, in aumento del 28%. Lenette sonoa 717 milioni di Euro, superando gli obiettivi di budget, nonostante il 2021 sia stato un anno ancora fortemente condizionato dalla pandemia di Covid-19."I risultati del 2021 confermano l’efficienza e la solidità del nostro Gruppo in un esercizio ancora fortemente condizionato dagli impatti della pandemia", commenta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Centrale Banca, aggiungendo "grazie a un CET1 ratio del 22,6% e alla capacità reddituale dimostrata in questo primo triennio intendiamo proseguire in un percorso di crescita autonoma nel medio-lungo periodo, monitorando l’evoluzione del contesto economico mondiale e i riflessi dello scenario di guerra nel cuore dell’Europa".Il Gruppo Cassa Centrale registra anche un incremento dellache si attesta a. La componente della raccolta diretta aumenta su base annua di 4,5 miliardi (+7%) e la raccolta indiretta dale di quasi 4 miliardi (+13%) grazie al significativo contributo del risparmio gestito (+25%) e assicurativo (+15%) che rappresentano il 66% della raccolta indiretta totale.In aumento i crediti alla clientela pari a 48,7 miliardi (+5,6%). Positiva riduzione dell’NPL ratio lordo di Gruppo dal 6,1% del 2020 al 5,5%; il coverage medio sul credito deteriorato sale al 73,6%, l’NPL ratio netto si attesta all’1,5%.