STAR7, Alantra inizia copertura con BUY e TP a 12,6 euro

STAR7

(Teleborsa) - Alantra ha iniziato la copertura di, società attiva nel settore dei contenuti e dell'informazione di prodotto e quotata da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, con una 12,6 euro per azione (pari a un upside del 36% sul prezzo corrente di 9,3 euro per azione) e un"Buy". Gli analisti si aspettano che la società chiuda il 2021 conper 55,9 milioni di euro, unAdjusted di 9 milioni di euro e unAdjusted di 3,3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 78 milioni di euro, 15,2 milioni di euro e 8 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a vendite per 85,4 milioni di euro, un EBITDA di 17 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 9,3 milioni di euro.STAR7 crea e gestisce contenuti e informazioni di prodotto multilingue per le aziende, coprendo l'intero ciclo del prodotto, con il supporto di tecnologie proprietarie. Il primo cliente è Apple (23% delle vendite 2020), seguita da Ferrari (13%). Il portafoglio clienti comprende altriper settore ed esposizione a cicli economici/produttivi. "L'83% delle vendite del 2020 proveniva da contratti pluriennali e accordi quadro - sottolinea Alantra - Il".Secondo gli analisti, l'ampia offerta di contenuti di prodotto e servizi informativi di STAR7 è un elemento differenziante nel panorama competitivo e innesca, mentre le tecnologie proprietarie e personalizzate supportano la trasformazione digitale dei cicli informativi di prodotto dei clienti. "Si tratta di un'importante barriera all'ingresso, unita alla(61% dei primi 20 clienti attivi da oltre 5 anni), all'integrazione con i processi del cliente (alto costo/rischio di commutazione) e a contratti pluriennali e accordi quadro", viene evidenziato.L'dovrebbe favorire l'acquisizione di nuovi clienti, mentrepossono aggiungere un'ulteriore crescita al CAGR stimato al 10% per le vendite 2020-24. STAR7 dovrebbe generare 31,5 milioni di euro di FCF cumulati nel 2022-24 e fornire un processo di deleveraging relativamente veloce. Alantra vede ilpassare da 2,6x nel 2021 a 0,1x nel 2024. Il(incluso goodwill) è stato colpito dalla pandemia nel 2020, ma dovrebbe superare il 15% dal 2022.