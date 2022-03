UE apre indagine antitrust su accordo Google-Meta nella pubblicità online

(Teleborsa) - Laha aperto un'indagineper valutare se un(la società che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp) per i servizi di pubblicità display online possa aver violato le regole di concorrenza dell'UE. Anche la(CMA) del Regno Unito ha avviato la propria indagine sull'accordo tra Google e Meta, con le due authority che intendono collaborare strettamente a questa indagine. Se provate, le pratiche oggetto di indagine possono violare le norme dell'UE in materia di concorrenza sugli accordi anticoncorrenziali tra imprese e/o abuso di posizione dominante."Molti editori si affidano alla pubblicità display online per finanziare i contenuti online per i consumatori. Attraverso il cosiddetto accordo "Jedi Blue" tra Google e Meta, una tecnologia concorrente all'Open Bidding di Google potrebbe essere stata presa di mira con l'obiettivo di indebolirla ed escluderla dal mercato per la visualizzazione di annunci sui siti eeb e sulle app di editori", ha commentatodella Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza."Se confermato dalla nostra indagine, ciò limiterebbe e distorcerebbe la concorrenza nel mercato già concentrato della tecnologia pubblicitaria,", ha aggiunto.Google fornisce servizi di tecnologia pubblicitaria che fungono da intermediari tra inserzionisti ed editori mediante la, anche attraverso il suo "programma Open Bidding". Meta fornisce servizi di pubblicità display online e, attraverso la sua "Meta Audience Network", partecipa alle aste per spazi pubblicitari di editori terzi utilizzando i servizi di tecnologia pubblicitaria di Google e concorrenti.L'indagine della Commissione riguarda un, tra Google e Meta per la partecipazione dell'Audience Network di Meta al programma Open Bidding di Google. La Commissione teme che l'accordo possa rientrare negli sforzi per escludere i servizi di tecnologia pubblicitaria in concorrenza con il programma Open Bidding di Google, e quindi limitare o distorcere la concorrenza nei mercati della pubblicità display online, a scapito degli editori e, in definitiva, dei consumatori.Le accuse della Commissione UE e della Competition Market Authority "", secondo un portavoce di Google. "Si tratta di une a favore della competizione, che consente a Facebook Audience Network (Fan) di partecipare al nostro programma Open Bidding, insieme a decine di altre società", sottolinea il portavoce, indicando che l'obiettivo è "aumentare la domanda di spazi pubblicitari degli editori, così da aiutare gli editori ad aumentare i ricavi".