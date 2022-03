Biesse, utile 2021 sale a 34,2 milioni. Dividendo di 0,624 euro

Biesse

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella tecnologia per la lavorazione di legno e altri materiali, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021. Isono stati di 742,2 milioni di euro (+28,2% rispetto al 2020 e +5,1% rispetto al 2019), l'pari a 79,7 milioni di euro (+42,3% rispetto al 2020) e con un'incidenza del 10,7% (9,7% nel 2020) e l'pari a 34,2 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2020), con un utile netto per azione di 1,25 euro e un tax rate del 15,6%. Al 31 Dicembre 2021 ladi gruppo risulta positiva per 124,6 milioni di euro."I risultati approvati oggi testimoniano come Biesse abbiachiudendo il 2021 con volumi superiori a quelli del periodo pre-pandemia - ha commentato il- Sebbene questo rappresenti di per sé una solida base di partenza, è quanto mai necessario per il futuro adottare un profilo prudente; lo scenario internazionale è caratterizzato da imprevedibili avvenimenti in grado di minare i presupposti di una. In tale contesto le prospettive positive che ci riguardano vanno riequilibrate alla luce degli effetti derivanti dall'instabilità geopolitica internazionale"."Dal punto di vista del business, il 2022 è iniziato in linea con gli ultimi mesi dell'anno precedente, ma il proseguo dell’esercizio in corso dovrà essere valutato alla luce delin America ed in Europa (rialzo dei tassi di interesse), così come sarà importante capire il destino degli incentivi economici a suo tempo approvati - ha aggiunto - Il portafoglio ordini di gruppo a fine 2021 è sensibilmente aumentato rispetto agli anni precedenti, ma persistono - e non si vedono soluzioni a breve - le".Alla luce dei risultati conseguiti, il CdA propone il pagamento di una valere sull'utile dell'esercizio per 2.141.702,48 euro e per 14.957.515,55 euro a valere sulla Riserva Straordinaria, per utili di esercizio, in temporanea deroga dalla regola che il gruppo adotta al riguardo (30% dell'utile netto). Il dividendo proposto rappresenta il 50% dell'utile netto di gruppo realizzato nel 2021; l'ultimo pagamento di dividendi risale al maggio 2019 quando era stato di euro 0,48 per azione. L'esborso complessivo relativo ai dividendi proposti è di 17.099.218,03 euro.