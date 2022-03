DBA Group stima 2022 in crescita. Presto piano industriale aggiornato

DBA Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha approvato il budget 2022 e visionato i dati finanziari preconsuntivi consolidati 2021. L'esercizio si è chiuso con undi 79,1 milioni di euro, unpositivo pari a 6,1 milioni di euro e una(debito) pari ad 10,3 milioni di euro. I valori sono migliori rispetto a quanto previsto dal piano industriale pubblicato il 5 novembre 2020.Ilstima un valore della produzione pari a 84,5 milioni di euro, con un aumento rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2020-2023 di 11,7 milioni (+16%) e di 5,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2021 (+6,8%), un valore di EBITDA pari a 7,5 milioni di euro, con un aumento rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2020-2023 di 1,3 milioni (+19,7%) e di 1,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2021 (+23%), e una posizione finanziaria netta pari a 9,8 milioni di euro, in miglioramento di 0,5 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2021."I dati preconsuntivi 2021 presentano sostanziali miglioramenti rispetto al Piano Industriale 2020 -2023, registrando unae la stabilizzazione del mercato balcanico - ha commentato l'- Il budget 2022 evidenzia il continuo incremento del mercato Engineering & Project Management in Italia per effetto dell'adozione delle misure intraprese dal Governo Italiano per la ripresa e rappresenta una grande sfida da vincere soprattutto per le forti dinamiche esistenti nel mercato del lavoro.per cercare di recepire e se possibile anticipare le veloci mutazioni in atto".