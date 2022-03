SAES Getters, utile 2021 sale a 13,1 milioni di euro. Dividendo di 0,47 euro

SAES Getters

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021. L'esercizio si è chiuso conpari a 190,2 milioni di euro, in crescita del 14,5% rispetto al 2020. L'è stato pari a 35,9 milioni di euro (18,9% dei ricavi), rispetto ai 27,2 milioni dell'anno prima 2020. Al netto dell'effetto negativo dei cambi e dei costi non ricorrenti, l'EBITDA è stato di 38,4 milioni di euro. L'è stato pari a 13,1 milioni di euro, quasi triplicato rispetto ai 4,8 milioni di euro del 2020."Siamodei risultati del gruppo SAES nel 2021. L'anno appena trascorso ha infatti segnato il ritorno a livelli di ricavi e di EBITDA pre-pandemia, nonostante il peggioramento del rapporto di cambio euro-dollaro - ha dichiarato il- Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla ripresa del settore medicale, che chiude l'anno con il record storico di ricavi, al successo della strategia espansiva nei sistemi da vuoto e all’ottimo andamento della Divisione Specialty Chemicals".Laal 31 dicembre 2021 è positiva per 74,8 milioni di euro, in miglioramento (+4,6 milioni di euro) rispetto a 70,2 milioni di euro al 30 settembre 2021, grazie al cash flow operativo (+10,6 milioni di euro), parzialmente bilanciato dagli investimenti netti in immobilizzazioni (-4,2 milioni di euro) e dalla svalutazione della quota capitale della convertible note concessa a Flexterra, Inc. nel corso del 2021 (-1,7 milioni di euro).Ilproposto all'assemblea sarà di 0,47 euro per azione ordinaria (rispetto a 0,40 euro nel precedente esercizio) e di pari importo (0,47 euro) per azione di risparmio (rispetto a 0,424378 euro nel precedente esercizio), a mezzo distribuzione di una quota parte della riserva disponibile "Utili portati a nuovo"."Nonostante le tensioni sullo scenario internazionale - ha aggiunto della Porta -del comparto medicale e del business vacuum systems, nonché il consolidamento dei segnali di ripresa, che si sono manifestati già a fine esercizio 2021, nelle attività commerciali sulle leghe a memoria di forma per applicazioni di telefonia mobile e nel business del packaging". Neli ricavi netti consolidati sono stati pari a 38,2 milioni di euro, in crescita del 43,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.SAES Getters ha affermato che la sua. Il fatturato del 2021, concentrato nella sola Russia, è stato immateriale e anche le previsioni per il 2022, elaborate prima della crisi, confermavano l'irrilevanza di questi mercati. Il gruppo, inoltre,. "Tuttavia, l'imprevedibile dinamica delle evoluzioni geopolitiche, militari ed economiche della crisi, combinate con le complesse interdipendenze tra le economie e le supply chain mondiali, non ci permettono di fornire stime certe sugli impatti della crisi", viene sottolineato.