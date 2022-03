Tamburi, utile 2021 balza a 128 milioni. Dividendo di 0,110 euro

Tamburi Investment Partners

Landi Renzo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di(TIP), gruppo industriale diversificato e quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio 2021. L'esercizio si è chiuso con undi 127,9 milioni (36,4 milioni al 31 dicembre 2020) e con undi circa 1,26 miliardi (rispetto a 1,07 miliardi al 31 dicembre 2020) dopo distribuzioni di dividendi per circa 31 milioni e acquisti di azioni proprie per circa 17,2 milioni. Al 31 dicembre 2021 leTIP ammontavano - ai valori di mercato alla data per le società quotate - a circa 2,6 miliardi di euro a fronte di poco più di un miliardo dei relativi valori di carico. Considerando l'effetto dei club deal promossi da TIP il valore di mercato degli investimenti effettuati supera i 5 miliardi.Globalmente nell'anno il gruppo TIP ha effettuatoper 330 milioni, che salgono a circa 400 milioni con l'effetto dei club deal e disinvestimenti diretti per 350 milioni. "Nel 2011 la quasi totalità delle società partecipate ha consuntivato ottimi risultati, trainati dalla forte ripresa a livello internazionale, con crescita delle performance economiche spesso superiore a quella dei rispettivi settori di riferimento, quasi sempre con risultati migliori di quelli del 2019", si legge in una nota.Ladel gruppo TIP – tenuto anche conto del prestito obbligazionario, ma senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve - al 31 dicembre 2021 era negativa per circa 380,8 milioni di euro, rispetto ai circa 366,3 milioni al 31 dicembre 2020. Il CdA ha proposto la distribuzione di un(al lordo delle ritenute di legge) per azione con data stacco al 23 maggio 2022 e con messa in pagamento il 25 maggio 2022, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2021 e, per la parte rimanente, a valere sulla riserva di utili portati a nuovo.Nel corso dell'odierna riunione il board ha inoltre deliberato l’impegno alla copertura della sottoscrizione, tramite Itaca Equity Holding S.p.A., sino a massimi 39,5 milioni di euro, del deliberandoper massimi 60 milioni di euro di. L'impegno di TIP si inserisce nell'ambito di un accordo non vincolante sottoscritto tra Girefin S.p.A e Gireimm S.r.l., che detengono il 59% circa di, e Itaca Equity Holding, relativo all'ingresso di quest'ultima nel gruppo Landi Renzo. Girefin e Gireimm hanno a loro volta assunto l’impegno a sottoscrivere, tramite compensazioni volontarie di crediti, la quota di capitale necessaria per garantire - a complemento dell'impegno di garanzia assunto da TIP - l'aumento di capitale fino a 50 milioni di euro.