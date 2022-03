Ucraina, allarme aereo a Kiev. Negoziati proseguono in salita

(Teleborsa) -dove hanno suonato le sirene per allarme aereo. Almeno tre deflagrazioni sono avvenute in una zona residenziale della città e nei video che iniziano a rimbalzare sui social si vede un palazzo di 10 piani in fiamme.Intanto, secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina Unian che cita un testimone sul posto,n transito verso il confine con l'Ucraina mentre è sempre più drammatica la situazione aProsegue anche ildopo il nulla di fatto di ieri, oggi(definiti "difficili" da Zelensky) tra Kiev e Mosca. "Non vediamo nessun impegno da parte di Vladimir Putin una de-escalation in Ucraina", ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaky in un briefing con la stampa rispondendo ad una domanda sui colloqui tra negoziatori russi e ucraini.Sempre ieri a Roma, l'incontro tra il consigliere della Sicurezza nazionale Usa,Gli Stati Uniti sono preoccupati dall'allineamento della Russia con la Cina, riporta l'agenzia Bloomberg citando un funzionario dell'amministrazione Biden in merito all'incontro. "Lo scopo dell'incontro era esprimere in modo molto chiaro a Pechino le nostre preoccupazioni rispetto a un suo coinvolgimento" nella guerra in Ucraina e ribadire alla Cina "che qualsiasi tipo di supporto a Mosca - militare o economico - comporterà delle implicazioni", fa sapere un portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price.Intanto, sono almenosecondo un bilancio fornito dall'Ufficio per gli affari umanitari dell'Onu (Ohchr) alla Cnn. Tra le vittime figurano 46 minorenni, bambini o adolescenti. Altri 1.125 risultano feriti. Il bilancio, aggiornato alla mezzanotte scorsa, riguarda solo le vittime accertate, ma è probabile che il bilancio reale sia notevolmente più pesante.