GPI, nuova proroga per l'acquisizione di Tesi Group

GPI

(Teleborsa) -, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha comunicato unadel 75% del capitale sociale di TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.A., con rispettive opzioni di Put & Call sul restante 25%.Rispetto a quanto già reso noto il 4 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022 , le parti hanno concordato di prorogare il termine per laal 31 marzo 2022. Pertanto, anche il, fissato inizialmente al 30 aprile 2022, potrà subire uno slittamento in conseguenza del tempo necessario all'esecuzione dell'operazione nel suo complesso.